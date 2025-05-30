Google Photos: что нового — Finance.ua

Google Photos: что нового Сегодня 05:19 — Фондовый рынок

Новый редактор с AI подсказками помогает быстро улучшить фото, например, осветить лицо или усилить контраст неба. Отдельно можно редактировать отдельные участки изображения, а персонализированный видеомонтаж собирается из любимых снимков по заданной теме.

Альбомами теперь можно делиться через QR-коды: их достаточно показать или отправить, чтобы человек получил доступ к снимкам. Можно включить комментарии и разрешить добавление фотографий.

Еще обновления

Также обновились вкладки «Коллекции» и «Обновление» — в первой AI объединяет фото по темам, во второй предлагает новые воспоминания и подборки. Пользователь может скрыть конкретные даты, людей или даже питомцев, чтобы не видеть связанные с ними напоминания.

Сроки

Обновление уже начало распространяться на Android и будет доступно всем в июне.

Владельцы iOS получат его позже в 2025 году. В настоящее время сервисом пользуется 1,5 миллиарда человек, а общее количество загруженных фото и видео превысило 9 триллионов.

iLenta По материалам:

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