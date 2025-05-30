Apple запустила программу, которая предусматривает самостоятельный ремонт — Finance.ua

Apple запустила программу, которая предусматривает самостоятельный ремонт
Компания Apple запустила программу Self Service Repair, предусматривающую самостоятельный ремонт.
Напомним, что к 2021 году единственным надежным способом отремонтировать iPhone было обращение в авторизованные сервисные центры Apple или к независимым поставщикам услуг, прошедшим квалификацию.
После того, как в 2023 году приложение охватило ноутбуки MacBook, очередь дошла до планшетов iPad.
Теперь пользователи могут получить доступ к официальным инструкциям и оригинальным запчастям, таким как дисплеи, аккумуляторы, камеры и порты зарядки. Однако поддержка распространяется не на все модели iPad.
В настоящее время в список входят:
- iPad Air (на базе M2 и поновее)
- iPad Pro (на базе M4)
- iPad mini (на базе A17 Pro)
- iPad (на базе A16)
С учетом новых устройств программа Self Service Repair теперь охватывает 65 моделей устройств и доступна в 33 странах. Летом этого года к программе также присоединится Канада.
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