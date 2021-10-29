Трехлетние соглашения уже помогли ТКЭ сэкономить почти ₴10 миллиардов - Нафтогаз

Производители тепловой и электрической энергии, которые подписали трехлетние соглашения на поставку газа с НАК «Нафтогаз Украины», за 5 месяцев сэкономили почти 10 млрд гривен.
Об этом сообщает Нафтогаз.
«За 5 месяцев действия трехлетних договоров поставки природного газа общая экономия средств производителей тепловой и электрической энергии достигла почти 10 млрд грн. Именно столько составляет разница между летней ценой ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» и средними котировками украинского рынка в июне-октябре», — говорится в сообщении.
Со ссылкой на экспертные расчеты Нафтогаз отмечает, что в случае отсутствия фиксированной цены тарифы на тепло пришлось бы поднять только из-за подорожания топлива примерно в 1,5 раза.
Инфографика: Нафтогаз
Напомним, 20 мая 2021 года прекратил действовать режим специальных обязательств (ПСО) на рынке газа. Теперь производители тепла могут самостоятельно выбирать поставщика газа.
Инфографика: Нафтогаз
«Нафтогаз Трейдинг» предлагает предприятиям ТКЭ и ОСМД с собственными котельными заключить трехлетние соглашения на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. Цена на первый год составляет 7,42 грн за один кубометр газа (с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года, с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы). Для второго и третьего года поставки природного газа фиксированная цена будет определена в мае 2022-го и мае 2023 годов.
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