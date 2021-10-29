Федоров сообщил, когда в «Дії» появятся справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от COVID-19

На текущей неделе в приложении «Дія» может стать доступной справка о выздоровлении от коронавирусной инфекции, а также информация об актуальных ПЦР-тестах.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Федоров рассказал, что справку о выздоровлении могут получить те, кто переболел коронавирусной инфекцией, и действовать она будет в течение 90 дней. Минцифры предусмотрело, что справку можно сгенерировать в приложении «Дія» за последние 90 дней, но окончательные детали пока согласовываются с министерством здравоохранения.
«Справка о выздоровлении будет действовать в течение 90 дней. Впрочем, как считать эти дни — информация отличается. Министерство здравоохранения на прошлой неделе объяснило, что справку могут получить только те, кто поправился уже после запуска этой функции в «Дії», — говорится в сообщении.
Чтобы сформировать сертификат о выздоровлении, врач должен внести информацию об этом в электронную систему здравоохранения, тогда приложение «Дія» увидит эти данные и сформирует сертификат, объяснил Федоров.
Срок действия этого документа установлен в течение 90 дней: «То есть, если человек болел десять дней назад, у него сертификат будет действовать 80 дней», — объяснил министр.
Министерство здравоохранения сообщило, что с сегодняшнего дня, 8 ноября 2021 года, невакцинированные переболевшие коронавирусом украинцы смогут получать цифровые сертификаты о выздоровлении.
При этом с 8 ноября невакцинированных украинцев, подлежащих обязательному получению прививок, должны начать отстранять от работы.
В октябре Министерство здравоохранения предупредило об отстранении от работы непривитых педагогов.
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