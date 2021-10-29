Microsoft прекращает поддержку OneDrive в Windows 7, 8 и 8.1

Microsoft сообщила, что с 1 января 2022 года обновления для OneDrive на компьютерах с Windows 7, 8 и 8.1 больше не будут предоставляться. Этот шаг был сделан, чтобы сосредоточить ресурсы на новых технологиях и операционных системах и предоставить пользователям самые современные и безопасные возможности. Персональные настольные программы OneDrive, работающие в этих операционных системах, перестанут синхронизироваться с облаком 1 марта 2022 года.

После 1 марта 2022 ваши личные файлы не будут синхронизироваться. Вы должны их загружать или редактировать в веб-версии. Если вы сейчас используете одну из этих операционных систем – рекомендуют обновить ОС до Windows 10 или Windows 11. Таким образом, вы сможете избежать сбоев. Напомним, что теперь функции Windows 11 будут загружаться новым способом.

Если вы используете настольную программу OneDrive для бизнеса, начиная с 1 января 2022 года поддержка этой программы будет согласована с жизненным циклом поддержки Windows. Напомним, что Windows 7 и Windows 8.1 находятся в расширенной поддержке до 10 января 2023 года. Поддержка Windows 8 прекратилась 12 января 2016 года.