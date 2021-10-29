Кому готовы платить от 20 000 до 54 000 грн: подборка вакансий

Заработная плата от 20 000 грн предлагается консультантам по агрономии, интернет-маркетологам, ІТ-специалистам. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от аналитиков robota.ua о высокооплачиваемых вакансиях.

Менеджер по персоналу в Rozetka(Бровары). Рассматриваются кандидаты с опытом работы на аналогичной должности от 2-х лет; высшим образованием; коммуникабельные, пунктуальные; которые грамотно владеют письменным и устным языком и готовы к режиму многозадачности; имеют организаторские способности и навыки; разбираются в кадровом делопроизводстве; отлично знают трудовое законодательство и прикладные офисные компьютерные программы (Word, Excel, Internet) и программы 1С: 8.0.

Что предлагает компания: заработную плату – 30 000 грн; возможность карьерного и профессионального развития; медицинское страхование; корпоративные скидки на товары; подарки от компании к праздникам. Локация – г. Бровары, компания гарантирует развозку до и от метро.

Консультант по агрономии в «АгроТОК» (Кропивницкий). Пожелания к кандидатам: высшее образование (обязательно – агрономический профиль); водительское удостоверение категории В и стаж вождения от 1-го года (безаварийный).

Условия работы: зарплата – 25 000 грн; офисы компании находятся в Кропивницком и Александрии; характер работы – в офисе и с клиентами на вверенной территории, возможны командировки.

Интернет-маркетолог в «МСК Украина» (Киев). Нужен кандидат, который умеет качественно настраивать контекстную рекламу; разбирается в SEO, SMM, YouTube, администрировании сайта; имеет опыт работы интернет-маркетологом и опыт управления и развития команды подрядчиков от 2-х человек; ответственный и инициативный в работе, умеет работать на результат.

Предлагается: заработная плата по результатам работы – 25 000-40 000 грн (ставка + бонусы); хороший бюджет на продвижение; возможность учиться и развиваться вместе с проектом: современный офис возле метро; комфортное рабочее место; корпоративы, обучение за счет компании; имеется штат подрядчиков (копирайтер, дизайнер, SEO-специалист); есть возможность вырасти до Head of marketing.

WEB-разработчик в Profit Center FX (Одесса). Требования к кандидатам: опыт разработки от 3-х лет; понимание ООП; умение разбираться в чужом коде; опыт верстки HTML, адаптивной верстки; знание ReactJS или желание на него перейти; опыт оптимизации кода.

Компания предлагает: заработную плату – 27 000-54 000 грн; удаленную занятость; 8-часовой рабочий день с возможностью выбрать время начала и окончания рабочего дня в зависимости от биоритмов; обучение внутри компании, понятное и комфортное введение в должность; нацеленность на результат, а не на процесс; возможность развития в различных направлениях и продуктах; возможность карьерного роста; 50% оплату обучения, повышения квалификации и посещения курсов; совместные мероприятия и корпоративы.

Помощник режиссера в Greative Mind (Киев). Кандидату нужно быть инициативным и драйвовым, уметь быстро решать сложные задачи и находить выход из нестандартных ситуаций; иметь интерес к созданию поделок своими руками из разных видов материалов, например: бумага, пластик, пенопласт, дерево, клей; иметь собственное авто – обязательно.

Гарантируется: необычная, интересная и творческая работа в веселом дружном коллективе; обучение и поддержка команды; возможность расти вместе с компанией; график работы: 5/2 вт-сб, выходные – вс, пн; заработная плата: 25 000 грн + бонусы и компенсация за топливо; возможен рост до вакансии режиссера проекта; иногородним работника компания помогает при переезде и с поиском жилья на первое время.

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