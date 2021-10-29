Межбанк: неделя будет очень непростой

Эта неделя будет очень непростой на валютном рынке Украины и понедельник не станет исключением. 11 ноября в США выходной — День ветеранов, и нашим клиентам надо будет спешить провести все свои операции с понедельника по среду или перенести их сразу на пятницу, так как работать в четверг по доллару на ТОМе особого желания ни у кого из них нет.

В сочетании с активной распродажей валюты Укрэнерго, окончанием периода покупки валюты под вывод дивидендов «дочками» иностранных компаний и текущей хозяйственной деятельностью — это добавит некоторой «изюминки» на торгах в эти дни. По нашим данным, госкомпания несколько снизит объемы продажи валюты, чтобы хоть как-то «не сбить» курс ниже 26 гривен. Ведь не секрет, что именно ее распродажи активно провалили курс на прошлой неделе.

Основная интрига сохраняется, и вопрос объемов продаж доллара Укрэнерго — ключевой при формировании общей обстановки на межбанке. В курсообразовании основными факторами будут как поведение крупнейших игроков, так и интервенции Национального банка.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, в понедельник будут в пределах: доллар — коридор 26,00−26,25 грн, евро — коридор 30,00−30,30 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,08 / 26,10

евро — 30,13 / 30,16

Курсы валют на Межбанке

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