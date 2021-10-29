Субсидия против алиментов: ждать ли должникам финпомощи от государства

Согласно положениям нормативно-правового акта, субсидия не предоставляется, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства являются лица, имеющие задолженность по исполнительным производствами о взыскании алиментов более трех месяцев. Однако эта норма имеет свое исключение.
Об этом подчеркивают юристы, передает “Адвокат Права”.
По словам юристов, эта норма не касается лиц, которые являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), лиц, к которым применяются меры предосторожности домашнего ареста или содержания под стражей.
По состоянию на 1 октября 2021 года в Едином реестре должников насчитывается более 17 тысяч фамилий родителей, которые систематически пренебрегали исполнением своей обязанности, в частности на Полтавщине – более 8 тысяч, Сумской области – почти 5 тысяч и более 4 тысяч неплательщиков в Черниговском регионе.
Ранее заместитель министра Минсоцполитики заявил, что в госбюджете-2021 достаточно средств на выплату субсидий в этом году и для первых платежей в начале следующего года.
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