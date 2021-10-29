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Банк Кредит Днепр отчитался о прибыли в размере 723 млн грн. и росте кредитного портфеля

По итогам 9 месяцев текущего года Банк Кредит Днепр заработал прибыль в размере 723 млн грн., а также существенно нарастил ключевые показатели, свидетельствующие об успешной деятельности финансового учреждения.

«Банк Кредит Днепр продемонстрировал прибыль в размере 723 млн грн. по итогам деятельности за три квартала 2021 г., при этом чистый процентный доход составил 556 млн грн., что на 91% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чистый комиссионный доход увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 109 млн грн.», — рассказали в пресс-службе банка о структуре полученных им доходов.

Кредитный портфель банка за 9 месяцев 2021 года увеличился на 61% и на 1 октября составил 5,1 млрд грн. Портфель средств клиентов за этот же период достиг почти 10,43 млрд грн. — это на 11% больше, чем в начале года.

Активы Банка Кредит Днепр, как сообщила его пресс-служба, за 9 месяцев текущего года выросли на 27% и на начало октября составили 16,2 млрд грн. При этом банк сохраняет значительный запас норматива достаточности (адекватности) капитала (Н2) — 20,32% (при нормативном значении не менее 10%).

В текущем году Банк Кредит Днепр существенно усилил присутствие на банковском рынке, вместе с тем внедряя технологии передового банкинга в рамках глубокой цифровой трансформации своего бизнеса. Клиенты банка получили возможность пользоваться системами бесконтактных платежей GooglePay и ApplePay, идентификации с помощью BankID и приложения Дія для получения современных банковских сервисов. Банк Кредит Днепр реализовал систему финансовой поддержки бизнеса кредитными программами с компенсацией процентных ставок государством 5-7-9, стал участником первого в истории Украины синдиката отечественных банков по кредитной поддержке развития дорожной инфраструктуры, а также запустил программу ипотечного кредитования на вторичном рынке.

Технологические достижения и развитие клиентского сервиса Банка Кредит Днепр отмечены премией Forbes Ukraine — «Самые комфортные банки Украины для обслуживания». В настоящее время банк также обладает одним из самых высоких кредитных рейтингов на украинском банковском рынке: рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило его на уровне uaAA «положительный», что означает высокую надежность банка, а также возможность дальнейшего повышения его рейтингов.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), которая объединяет активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк Кредит Днепр занимает лидерские позиции во многих сегментах банковского и финансового рынка: входит в ТОП-20 по размеру валовых активов, в ТОП-10 крупнейших банков – торговцев облигациями внутреннего государственного займа на ПФТС, а также в ТОП-20 банков – операторов валютного рынка по итогам первого полугодия 2021 г.

По материалам Банк Кредит Днепр
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