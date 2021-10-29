0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 134 0

ЕБРР выделил деньги на погашение долгов Украины за «зеленую» энергию

ЕБРР выделил деньги на погашение долгов Украины за «зеленую» энергию

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует $ 75 млн в облигации НЭК «Укрэнерго» для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $ 75 млн в облигации на $ 825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК „Укрэнерго“ в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны», — отмечено в пресс-релизе.

При этом подчеркивается, что это первые облигации с привязкой к устойчивому развитию, выпущенные украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке.

Согласно сообщению, поступления от размещения облигаций покроют всю задолженность по платежам перед производителями возобновляемой энергии.

По словам управляющего директора ЕБРР Маттео Патроне по Восточной Европе и Кавказу, Украине необходимо больше мощностей возобновляемых источников энергии для достижения целей декарбонизации, вопреки чему у нее уже есть 8,5 ГВт ВИЭ-генерации, а в отрасль привлечено EUR11 млрд внутренних и иностранных инвестиций.

«Это соглашение позволит продолжить развитие отрасли возобновляемой генерации», — подчеркнул Патроне.

В то же время директор ЕБРР, глава Energy Europe Гжегож Зелински отметил, что это знаковые облигации во всем.

«Они прокладывают путь для развития большего количества возобновляемых источников энергии с помощью конкурентных аукционов или других инновационных коммерческих механизмов, что в конечном итоге обеспечит значительно более дешевую и более чистую электроэнергию для Украины в будущем», — пояснил он.

Согласно последним данным ГП «Гарантированный покупатель», который получает от «Укрэнерго» компенсацию разницы между «зеленым» тарифом и рыночной ценой э/э в рамках ПСО, по состоянию на 25 октября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляет в среднем 69%, в частности, за январь-март и август-декабрь — 100%-я оплата, апрель — 96%, май — 8,7%, июнь — 6%, июль — 5%, за «зеленую» э/э в 2020 году в целом выплачено 4 млрд грн, долг за 2020 год составляет около 15 млрд грн.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.