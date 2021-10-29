ЕБРР выделил деньги на погашение долгов Украины за «зеленую» энергию

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует $ 75 млн в облигации НЭК «Укрэнерго» для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $ 75 млн в облигации на $ 825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК „Укрэнерго“ в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны», — отмечено в пресс-релизе.

При этом подчеркивается, что это первые облигации с привязкой к устойчивому развитию, выпущенные украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке.

Согласно сообщению, поступления от размещения облигаций покроют всю задолженность по платежам перед производителями возобновляемой энергии.

По словам управляющего директора ЕБРР Маттео Патроне по Восточной Европе и Кавказу, Украине необходимо больше мощностей возобновляемых источников энергии для достижения целей декарбонизации, вопреки чему у нее уже есть 8,5 ГВт ВИЭ-генерации, а в отрасль привлечено EUR11 млрд внутренних и иностранных инвестиций.

«Это соглашение позволит продолжить развитие отрасли возобновляемой генерации», — подчеркнул Патроне.

В то же время директор ЕБРР, глава Energy Europe Гжегож Зелински отметил, что это знаковые облигации во всем.

«Они прокладывают путь для развития большего количества возобновляемых источников энергии с помощью конкурентных аукционов или других инновационных коммерческих механизмов, что в конечном итоге обеспечит значительно более дешевую и более чистую электроэнергию для Украины в будущем», — пояснил он.

Согласно последним данным ГП «Гарантированный покупатель», который получает от «Укрэнерго» компенсацию разницы между «зеленым» тарифом и рыночной ценой э/э в рамках ПСО, по состоянию на 25 октября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляет в среднем 69%, в частности, за январь-март и август-декабрь — 100%-я оплата, апрель — 96%, май — 8,7%, июнь — 6%, июль — 5%, за «зеленую» э/э в 2020 году в целом выплачено 4 млрд грн, долг за 2020 год составляет около 15 млрд грн.