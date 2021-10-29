Отказ от вакцинации: оплачиваются ли больничные в случае отстранения от работы

В Украине больничные не подлежат оплате во время отстранения от работы за отказ от вакцинации против СOVID-19.
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
Читайте также: Как выяснить, когда оплатят е-больничный
«Пособия по больничным листам не предоставляются работникам, которых отстранили от работы за отказ или уклонение от обязательной профилактической прививки против острой респираторной болезни COVID-19. Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей», — говорится в сообщении.
В Фонде соцстрахования объяснили, что пособия по временной потере трудоспособности в указанном случае не финансируются, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании призваны компенсировать заработок застрахованного лица, утраченный им за время лечения.
В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, который не соблюдает требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 4503 28
Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – ШмыгальВчера, 11:02 - 792 9
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 2227 8
Почти 50% работодателей планируют увеличить зарплаты в 2022 году — опросВчера, 10:03 - 1381 5
Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)Вчера, 10:15 - 3959 4
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 4503 28
Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)Вчера, 10:15 - 3959 4
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 2227 8
На проспекте Бандеры возведут многофункциональный комплекс (фото)Вчера, 13:31 - 1747
«Большую стройку» дорог могут удвоитьВчера, 19:09 - 1646 2
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1811 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 836
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1021
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4500 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1343 1