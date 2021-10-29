Отказ от вакцинации: оплачиваются ли больничные в случае отстранения от работы

В Украине больничные не подлежат оплате во время отстранения от работы за отказ от вакцинации против СOVID-19.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

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«Пособия по больничным листам не предоставляются работникам, которых отстранили от работы за отказ или уклонение от обязательной профилактической прививки против острой респираторной болезни COVID-19. Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей», — говорится в сообщении.

В Фонде соцстрахования объяснили, что пособия по временной потере трудоспособности в указанном случае не финансируются, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании призваны компенсировать заработок застрахованного лица, утраченный им за время лечения.

В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, который не соблюдает требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует.