Энергорегулятор проверит ряд ТЭС касательно запасов угля

Национальная комиссия по энергетике и тарифам проведет невыездные внеплановые проверки на ряде ТЭС, в частности, ПАО «Центрэнерго» и компаний ДТЭК.
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Проверки будут проведены на электростанциях «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Западэнерго», «Донбассэнерго», «Центрэнерго» и «ДТЭК Востокэнерго».
Регулятор сообщил, что получил обращение оператора системы передачи «Укрэнерго» от
Это делает невозможным обеспечение устойчивой работы энергообъединения и стабильное электроснабжение потребителей, утверждают в Укрэнерго.
Оператор сообщает, что поставки угля на ТЭС не соответствуют потребностям, а угольные склады интенсивно вырабатываются. Текущие угольные запасы почти в пять раз ниже прошлогодних: из-за отсутствия топлива 20 единиц оборудования ТЭС мощностью 7 782 МВт находились вне работы/резерва на 26 октября.
Кроме того, Укрэнерго указывает на ненадлежащее техническое состояние оборудования ТЭС. Так, на 26 октября в аварийных ремонтах находились 4 единицы оборудования общей установленной мощностью 890 МВт.
Все это приводит к дисбалансу между выработанной и потребляемой электроэнергией и к угрозе отключения потребителей электроэнергии.
Учитывая это Укрэнерго просит регулятора провести внеплановые проверки Лицензионных условий по производству электроэнергии генерирующими компаниями ТЭС.
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