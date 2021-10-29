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Энергорегулятор проверит ряд ТЭС касательно запасов угля

Энергорегулятор проверит ряд ТЭС касательно запасов угля

Национальная комиссия по энергетике и тарифам проведет невыездные внеплановые проверки на ряде ТЭС, в частности, ПАО «Центрэнерго» и компаний ДТЭК.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Проверки будут проведены на электростанциях «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Западэнерго», «Донбассэнерго», «Центрэнерго» и «ДТЭК Востокэнерго».

Регулятор сообщил, что получил обращение оператора системы передачи «Укрэнерго» от 28.10.2021 по поводу отсутствия сбалансированной поставки угля на ТЭС и роста количества внеплановых ремонтов энергоблоков.

Это делает невозможным обеспечение устойчивой работы энергообъединения и стабильное электроснабжение потребителей, утверждают в Укрэнерго.

Оператор сообщает, что поставки угля на ТЭС не соответствуют потребностям, а угольные склады интенсивно вырабатываются. Текущие угольные запасы почти в пять раз ниже прошлогодних: из-за отсутствия топлива 20 единиц оборудования ТЭС мощностью 7 782 МВт находились вне работы/резерва на 26 октября.

Кроме того, Укрэнерго указывает на ненадлежащее техническое состояние оборудования ТЭС. Так, на 26 октября в аварийных ремонтах находились 4 единицы оборудования общей установленной мощностью 890 МВт.

Все это приводит к дисбалансу между выработанной и потребляемой электроэнергией и к угрозе отключения потребителей электроэнергии.

Учитывая это Укрэнерго просит регулятора провести внеплановые проверки Лицензионных условий по производству электроэнергии генерирующими компаниями ТЭС.

По материалам Економічна Правда
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