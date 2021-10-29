Укрзализныця открыла продажу билетов на 53 поезда по новому графику движения

АО «Укрзализныця» открыло продажу на 52 из 93-х поездов по новому графику движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В новом графике предусмотрено 19 новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены. Продажа билетов на все поезда нового графика движения будет открыта до конца ноября.
«Среди новых маршрутов можно отметить поезд № 57/58−59/60 Киев — Яремче, Чоп с более удобным сообщением для городов Чертков, Залещики и Городенка и утренним прибытием как на станцию Яремче, так и в столицу. Достоин внимания и круглогодичный фирменный поезд № 95/96 Киев — Рахов по сниженной цене по сравнению с поездом старого графика № 243/244 Киев — Рахов, а также скорый поезд № 52/51 Киев — Херсон, состав которого полностью сформирован из вагонов-трансформеров», — сказано в сообщении.
Напоминаем, 11 октября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление № 1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19. С 21 октября железнодорожные перевозки в дальнем следовании разрешенные пассажирам при условии наличия:
Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие вышеуказанных документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, не требуется.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 3885 13
Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – ШмыгальВчера, 11:02 - 713 8
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 1972 5
Почти 50% работодателей планируют увеличить зарплаты в 2022 году — опросВчера, 10:03 - 1263 4
Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)Вчера, 10:15 - 3835 4
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 3885 13
Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)Вчера, 10:15 - 3835 4
Кличко объяснил, как долго в Киеве будет локдаунВчера, 09:40 - 2828
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 1972 5
На проспекте Бандеры возведут многофункциональный комплекс (фото)Вчера, 13:31 - 1630
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1791 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 835
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1017
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4495 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1342 1