Укрзализныця открыла продажу билетов на 53 поезда по новому графику движения

АО «Укрзализныця» открыло продажу на 52 из 93-х поездов по новому графику движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новом графике предусмотрено 19 новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены. Продажа билетов на все поезда нового графика движения будет открыта до конца ноября.

«Среди новых маршрутов можно отметить поезд № 57/58−59/60 Киев — Яремче, Чоп с более удобным сообщением для городов Чертков, Залещики и Городенка и утренним прибытием как на станцию Яремче, так и в столицу. Достоин внимания и круглогодичный фирменный поезд № 95/96 Киев — Рахов по сниженной цене по сравнению с поездом старого графика № 243/244 Киев — Рахов, а также скорый поезд № 52/51 Киев — Херсон, состав которого полностью сформирован из вагонов-трансформеров», — сказано в сообщении.

Напоминаем, 11 октября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление № 1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19. С 21 октября железнодорожные перевозки в дальнем следовании разрешенные пассажирам при условии наличия:

билета на поезд;

документа, удостоверяющего личность (перечень таких документов утвержден приказом Министерства транспорта и связи);

документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID -19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID -19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный, либо сгенерированный в приложении «Дія»);

-19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против -19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный, либо сгенерированный в приложении «Дія»); или отрицательного результата ПЦР -теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS -CoV-2, который действителен 72 часа (по состоянию на момент посадки в поезд).

Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие вышеуказанных документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, не требуется.