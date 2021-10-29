Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.
Об этом сообщает сайт президента. Finance.ua передает подробности.
«Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», — сказано в сообщении.
Задача документа: обеспечение реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
«Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки богатейших. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году», — отметил Зеленский.
Антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и для ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины.
Устанавливаются четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.
В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из следующих признаков:
Обязанность предоставления декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависят судьба общества или государственные решения.
Закон дает крупному бизнесу время для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.
Глава государства напомнил, что принятию антиолигархического закона оказывали сопротивление десятки влиятельных лиц, которые зависят от олигархов.
«Сопротивление было. Дальше будет еще больше сопротивления от тех, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта, кроме демонтажа олигархической системы, быть не может. Без этого просто невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу», — отметил Владимир Зеленский.
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