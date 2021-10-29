Uber впервые за время существования стал прибыльным

Сервис такси Uber впервые с момента создания более 10 лет назад вышел на прибыльный уровень по итогам квартала.

Об этом сообщает Reuters.

Компания получила скорректированную прибыль благодаря двум главным сегментам: сервису такси и доставке еды. Так, в третьем квартале года, закончившемся 30 сентября, операционная прибыль Uber составила 8 млн долларов.

В прошлом году за соответствующий период компания получила 625 млн долларов убытка.

Uber также прогнозирует скорректированную прибыль от 25 до 75 млн долларов на последний квартал года, что значительно меньше предыдущих прогнозов аналитиков.

Несмотря на положительный результат для компании, ее ближайший конкурент, американская Lyft, уже во второй раз сообщил о квартальной прибыли в 67,3 миллиона долларов. Lyft также ожидает EBITDA (операционная прибыль) от 70 до 75 миллионов долларов в последнем квартале.

Общий доход Uber вырос на 72% до 4,8 млрд долларов, что превысило оценки аналитиков.

Во время пандемии сегмент компании по доставке (еды из кафе/ресторанов и магазинов) стал основой компании. В третьем квартале доход от доставки стабильно рос.

В третьем квартале потребители больше путешествовали, а количество водителей и курьеров с января выросло почти на 640 тысяч, сообщает Uber. Компания потратила более 250 миллионов долларов, чтобы вернуть водителей после пандемии.

Зато количество поездок остается на 20% ниже уровня третьего квартала 2019 года. В Uber отметили, что прибыль за единицу поездок вернулась к уровню до пандемии.