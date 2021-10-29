Разработан первый в мире павербанк для электромобилей

Британская компания ZipCharge представила первый в мире внешний аккумулятор для электромобилей и заряжающихся гибридов The Go. Он позволяет увеличить запас хода на несколько десятков километров.
Об этом сообщает сайт InsideEVs.
Powerbank для электромобилей поместили в чемодан на колесах. Весит он 22,6 кг и легко помещается в багажник даже компактного электрокара. В комплекте идет кабель для подключения к зарядному гнезду.
Фото: Фото: Motor1.com
Предложено два варианта внешней батареи — емкостью 4 и 8 кВт∙ч. В первом случае полная зарядка длится 30 минут и добавит от 20 до 30 км запаса хода, во втором нужно подождать час, но можно проехать 40-64 км. В городских условиях и даже на трассе этого вполне достаточно, чтобы дотянуть до дома или ближайшей зарядной станции.
Программное обеспечение павербанка позволяет управлять им дистанционно со смартфона. В частности, можно заранее запланировать время зарядки и ее продолжительность. Заряжается батарея от домашней электросети за несколько часов.
Фото: Фото: Motor1.com
Производство The Go планируют наладить в конце 2022 года. Цены пока не объявлены, но известно, что устройство можно будет взять в аренду (например, для дальней поездки) по цене 49 фунтов стерлингов ($67) в месяц.
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