Рада разблокировала подписание законов о независимости Нацбанка

Верховная Рада не смогла отменить ранее принятый закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины», направленный на укрепление независимости Национального банка Украины.
Об этом сообщается на сайте ВР.
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Проголосовали всего 56 нардепов за отмену проекта постановления №5850, при необходимых 226.
Инициаторы постановления аргументировали необходимость отменить закон тем, что во время его принятия был нарушен регламент парламента.
Документ предлагает:
Также предлагается уточнить отдельные нормы относительно полномочий и порядка работы Совета Нацбанка с правлением НБУ.
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