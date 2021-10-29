Рада разблокировала подписание законов о независимости Нацбанка

Верховная Рада не смогла отменить ранее принятый закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины», направленный на укрепление независимости Национального банка Украины.

Об этом сообщается на сайте ВР.

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Проголосовали всего 56 нардепов за отмену проекта постановления №5850, при необходимых 226.

Инициаторы постановления аргументировали необходимость отменить закон тем, что во время его принятия был нарушен регламент парламента.

Документ предлагает:

нормировать вопросы внутреннего управления в Национальном банке, в частности, дополнить перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов совета НБУ , председателя Национального банка и его заместителей;

, председателя Национального банка и его заместителей; установить перечень ограничений и дополнить перечень оснований для увольнения с должности таких лиц.

Также предлагается уточнить отдельные нормы относительно полномочий и порядка работы Совета Нацбанка с правлением НБУ.