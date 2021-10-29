Сбербанк продает свои «дочки» в Европе за 500 млн евро

Российский Сбербанк продает несколько дочерних банков в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на ключевых рынках.
Согласно сообщению банка, европейское подразделение Сбербанка уже подписало соглашение с группой компаний о продаже «дочек» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии, Венгрии и Словении.
Совокупные активы этих дочерних банков Сбербанка составляют 7,329 млрд евро, они имеют 162 филиала и обслуживают 600 тысяч клиентов.
Сумма подписанной с AIK Banka ad Beograd, Gorenjska Banka dd, Kranj и Agri Europe Cyprus Limited сделки составляет 500 млн евро.
В то же время Сбербанк оставил свою «дочку» в Чехии, которая продолжит работать по текущей бизнес-модели.
В августе Сбербанк проиграл Ощадбанку право на торговую марку в Украине. Таким образом российскому Сбербанку запрещено использование своего названия в Украине.
Сбербанк решил сменить название одноименной «дочки» в Украине на «Международный резервный банк».
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