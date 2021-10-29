Дефицит Пенсионного фонда Украины растет: сколько не хватает денег в бюджете ПФУ

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-октябрь 2021 года составили 431,2 млрд гривен, расходы – 416,5 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств Фонда достиг 14,7 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 270,4 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 23,1 млрд гривен.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 146,1 млрд гривен.



Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

за восемь месяцев 2021 года поступления Пенсионного фонда Украины от единого социального взноса составили 191,2 млрд грн при плане в 184,9 млрд грн;

инструкция – как сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии онлайн на портале Пенсионного фонда Украины;