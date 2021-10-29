Дефицит Пенсионного фонда Украины растет: сколько не хватает денег в бюджете ПФУ

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-октябрь 2021 года составили 431,2 млрд гривен, расходы – 416,5 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств Фонда достиг 14,7 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные ПФУ.
Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 270,4 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 23,1 млрд гривен.
Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 146,1 млрд гривен.
Инфографика: ПФУ
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