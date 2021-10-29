По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (44,081 млн грн и 53,560 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (51 и 45), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,18−26,19 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 96 активные заявки по доллару на сумму 97,641 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,7777 — 79 797

26,1600 — 30 000

26,1600 — 33 333

26,1600 — 30 000

26,1500 — 73 333

26,1500 — 10 000

26,1500 — 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

25,7777 — 79 797

26,1800 — 30 000

26,1800 — 80 000

26,1800 — 99 000

26,1800 — 55 000

26,1800 — 30 000

26,1800 — 45 555

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,1783 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,2107 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua