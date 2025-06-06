Наличный доллар подорожал после трех месяцев падения — Finance.ua

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Наличный доллар подорожал после трех месяцев падения

Валюта
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Наличный доллар подорожал после трех месяцев падения
Наличный доллар подорожал после трех месяцев падения
После нескольких месяцев стабильного снижения курс доллара в мае снова несколько вырос. Но в целом ситуация на валютном рынке остается стабильной, а спрос на доллар со стороны населения — низким.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
В мае средний курс продажи наличного доллара в украинских банках поднялся на 0,5% - до 41,53 грн/доллар.

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В годовом исчислении доллар подорожал на 3,4%, а с начала полномасштабной войны — на 45,8%.
Нынешний курс близок к показателям осени 2022 года — тогда доллар стоил 41,64 грн.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
В мае украинцы купили в банках всего 250 миллионов долларов. Для сравнения: в январе спрос превышал 1 миллиард долларов.
На межбанковском рынке Нацбанк увеличил свои валютные интервенции на 30% - до 2,9 миллиарда долларов.
По итогам месяца официальный курс даже снизился — с 41,56 до 41,52 гривен за доллар. Это ниже, чем в конце 2024 года, когда доллар стоил 42,03 гривны.
По материалам:
РБК-Україна
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