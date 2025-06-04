Как курс валют влияет на стоимость горючего: разъяснение эксперта — Finance.ua

Как курс валют влияет на стоимость горючего: разъяснение эксперта Сегодня 21:03 — Валюта

Как курс валют влияет на стоимость горючего: разъяснение эксперта

Цены на топливо в Украине формируются под влиянием внешних факторов — прежде всего, курса валют и мировых котировок. Как отметил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в интервью РБК-Украина , именно курс доллара наиболее существенным образом влияет на конечную стоимость бензина и дизеля.

«Чтобы было понятно, каждая гривна в курсе доллара — это примерно 80 копеек в цене бензина или дизельного топлива», — пояснил он.

Куюн напомнил, что на мировом рынке торговля топливом проходит в долларах. В то же время, акциз в Украине установлен в евро, поэтому курс евро также имеет значение.

«Курс евро тоже влияет на цену, но не столь существенно. Колебания курса евро к доллару для цен на топливо не являются критическими», — добавил он.

Напомним, с начала 2025 года курс доллара в Украине снизился примерно на 1% — с 42 до 41,6 грн.

За 2024 год выросли розничные цены на основные виды горючего. По состоянию на 2 января 2025 года средние розничные цены составляли:

бензин А-95 — 55,55 грн/л (+4,07 грн в год);

дизельное топливо — 52,75 грн/л (+1,25 грн);

автогаз — 35,41 грн/л (+5,58 грн).

К концу мая ситуация остается стабильной. По состоянию на 30 мая средние цены таковы:

бензин А-95 — 54,56 грн/л;

дизель — 53,54 грн/л;

автогаз — 35,32 грн/л.

В апреле НБУ снизил прогноз по росту цен на топливо в 2025 году из-за падения цен на нефть. В Нацбанке ожидают, что снижение стоимости нефти на мировых рынках будет частично компенсировать запланированное повышение акцизов.

Переход украинских АЗС на бензин с обязательным добавлением биоэтанола с 1 мая не повлиял на цены на горючее. А на ряде заправочных комплексов бензин подешевел

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