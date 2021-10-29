Румыния собирается стать центром распространения малых атомных модульных реакторов по Европе

На полях конференции COP26 в Глазго президент Румынии и специальный представитель США подписали соглашение о строительстве в Румынии станции из шести модулей атомных малых реакторов. В качестве проекта выбраны 77-МВт модули американской компании NuScale. В эксплуатацию ММР NuScale в Румынии рассчитывают ввести в 2028 году, а затем распространить опыт на другие страны Европейского союза.
Следует сказать, что компания NuScale рассматривает Румынию как площадку для строительства своих малых модульных реакторов с 2019 года. Нигде в мире пока нет ни одного работающего реактора NuScale, но это не мешает заключать договора на строительство. В частности, недавно NuScale заключило соглашение о строительстве ММР с двумя польскими компаниями, и совсем недавно с ней начала работать энергетическая компания из Болгарии, которой тоже срочно понадобились компактные атомные реакторы для модернизации угольных электростанций.
Согласно проектам NuScale, площадки атомных электростанций будут содержать 4, 6 или 12 модулей. В Румынии пока готовы начать проект по созданию электростанции из 6 модулей. Но это не окончательное решение. В январе этого года румынская компания Nuclearelectrica, которая будет вести проект от лица своей страны, получила от Агентства по торговле и развитию США безвозвратный грант в размере $1,28 млн для определения потенциальных площадок в Румынии для размещения ММР.
В перспективе Nuclearelectrica рассчитывает стать центром распространения технологий производства и обслуживания малых модульных реакторов по всему Европейскому союзу, что будет включать также подготовку персонала для станций. Придёт время и по всей Европе как грибы вырастут многочисленные комплексы ММР. По крайней мере, об этом мечтают в США и Румынии.
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