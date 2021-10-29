Верховную Раду отремонтируют за 42 млн грн: поставят столы ручной работы

Верховная Рада заплатит 41,5 млн грн за обустройство места для пресс-конференций в своих кулуарах. Будет просто несколько стульев, столов ручной работы, перегородок, шкафчиков и компьютеров. Еще почти полтора миллиона заплатили дизайнерам, чтобы они нарисовали этот пресс-центр.

Работы выполнит компания «Брилиантс Груп», сообщают «Наші Гроші». На тендере она обошла «Грін Маєток» и ФЛП Каримов Александр Викторович.

Обустроят место для пресс-конференций в Верховной Раде уже в 2021 году. Размещено оно будет на третьем этаже здания.

Для этого еще в мае Управление делами Аппарата Верховной Рады заплатило 1,3 млн грн за проект этого ремонта. Сделала его компания «Грін Маєток» — проигравшая впоследствии тендер на весь ремонт. После завершения работ на более чем 40 миллионов в Верховной Раде должны появится:

пресс-центр на 50 мест;

президиум на 5 мобильных рабочих мест;

2 мобильные трибуны;

*комната для работы прессы со шкафами на замках;

*информационные стойки;

*кабинет работников пресс-центра;

*копи-центр;

*места для неформального общения и быстрых интервью;

*сетевая инфраструктура и прочее.