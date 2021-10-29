К подрядчикам Подольского моста пришли с обысками из-за пропажи 3 миллиардов

Прокуратура провела обыски в теневом офисе подрядных компаний, причастных к покушению на хищение более 3 млрд грн во время строительства Подольского моста.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграме.

Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с ГКИБ СБУ провела обыск в помещении теневого офиса группы компаний, причастных к покушению на хищение более 3 млрд грн во время строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что между КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и ООО «Инвестиционно-строительная компания «Укрбуд» заключен договор по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве» (корректировка).

В дальнейшем ООО «ИСК „Укрбуд“» на условиях субподряда привлекло к выполнению работ ООО «Международный проектный институт», которым фактически и осуществлялись работы по разработке проектной документации по объекту.

Однако, преследуя цель присвоения более 3 млрд грн бюджетных средств, с целью подписания соответствующих актов, согласование которых невозможно без утвержденной экспертным отчетом проектной документации, неустановленными лицами подделана от имени ООО «Международный проектный институт» проектная документация по объекту строительства и подана для прохождения экспертизы в ГП «Укргосстройэкспертиза».

«В связи с этим в помещении теневого офиса компаний, которые подконтрольны бенефициару компании — генерального подрядчика строительства, проведен обыск и изъяты документы, отражающие противоправную деятельность, 37 печатей обществ с признаками фиктивности, привлеченных к обналичиванию средств, носители информации и другие доказательства, которые имеют значение для уголовного производства», — сказано в сообщении.

Кроме того, с целью предотвращения и предупреждения безосновательного завладения средствами местного бюджета в размере более 3 млрд грн в помещении ГП «Укргосстройэкспертиза» накануне также провели обыск и изъяли поддельную проектную документацию.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся экспертизы. Следствие продолжается.