У нас есть целый план по повышению пенсий на 2022 год – Лазебная

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что Министерство социальной политики имеет целый план по повышению пенсий на 2022 год
Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Украинского радио, в марте будет проведена индексация, которая зависит от нынешней инфляции.
«Пенсии не должны обесцениваться, нужно поддерживать их покупательную способность. Мы разработали законопроект 4668 об индексации пенсий для всех пенсионеров, который Верховная Рада приняла в первом чтении. Все депутаты поддерживают этот законопроект и, если его примут в этом году, то уже в марте проиндексируют пенсии для всех», – сказала Марина Лазебная.
Также министр отметила необходимость введения второго уровня пенсионной реформы.
«Об этом говорят все политики, но почему-то этого до сих пор нет. Для этого нужна политическая воля и понимание, как сделать эту систему более защищенной, чтобы люди ей доверяли», – отметила Лазебная.
По ее словам, 77 стран мира имеют такие системы. Накопления людей в некоторых из этих стран больше, чем ВВП. И они работают на экономику своих стран, на создание новых рабочих мест, увеличивают благосостояние людей.
В Украине существует единая солидарная пенсионная система, когда все работающие платят взносы, которые идут на выплату пенсий. Но на сегодня минимальный страховой взнос – 1200 гривен, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 1854 гривны.
«То есть минимальный взнос на треть меньше даже расчетного прожиточного минимума для нетрудоспособных. А соотношение пенсионеров и работающих почти 1:1. Поэтому нужно сбалансировать солидарный уровень, зависящий от демографии. Дополнить его накопительным, чтобы молодежь имела достойную пенсионную перспективу, имея накопления на своих счетах» – прокомментировала она.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговики готовят жесткие проверки доходов украинцевВчера, 19:03 - 6025 18
Правительство ожидает сложный отопительный сезон в УкраинеВчера, 09:30 - 1539 13
В Минэкономики разъяснили работодателям, как отстранять невакцинированных работниковВчера, 16:07 - 7031 11
Брусчатку на Майдане Независимости заменят за миллиард гривен9 ч. назад - 854 7
Хозсуд Киева признал недействительными сделки с акциями ПриватБанкаВчера, 09:48 - 1048 5
В Минэкономики разъяснили работодателям, как отстранять невакцинированных работниковВчера, 16:07 - 7031 11
Налоговики готовят жесткие проверки доходов украинцевВчера, 19:03 - 6025 18
В США заявили о сворачивании массированного «печатания» денегВчера, 13:37 - 2576
Названа стоимость километра дорог «Большой стройки»Вчера, 20:01 - 1766 3
Инвестиции в недвижимость: что может насторожить — мнение экспертаВчера, 16:30 - 1451 2
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1567 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 749
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 955
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4381 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1302 1