0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

У нас есть целый план по повышению пенсий на 2022 год – Лазебная

У нас есть целый план по повышению пенсий на 2022 год – Лазебная

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что Министерство социальной политики имеет целый план по повышению пенсий на 2022 год

Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Украинского радио, в марте будет проведена индексация, которая зависит от нынешней инфляции.

«Пенсии не должны обесцениваться, нужно поддерживать их покупательную способность. Мы разработали законопроект 4668 об индексации пенсий для всех пенсионеров, который Верховная Рада приняла в первом чтении. Все депутаты поддерживают этот законопроект и, если его примут в этом году, то уже в марте проиндексируют пенсии для всех», – сказала Марина Лазебная.

Также министр отметила необходимость введения второго уровня пенсионной реформы.

«Об этом говорят все политики, но почему-то этого до сих пор нет. Для этого нужна политическая воля и понимание, как сделать эту систему более защищенной, чтобы люди ей доверяли», – отметила Лазебная.

По ее словам, 77 стран мира имеют такие системы. Накопления людей в некоторых из этих стран больше, чем ВВП. И они работают на экономику своих стран, на создание новых рабочих мест, увеличивают благосостояние людей.

Пенсии в Германии. Является ли это примером для Украины? 🧐

В Украине существует единая солидарная пенсионная система, когда все работающие платят взносы, которые идут на выплату пенсий. Но на сегодня минимальный страховой взнос – 1200 гривен, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 1854 гривны.

«То есть минимальный взнос на треть меньше даже расчетного прожиточного минимума для нетрудоспособных. А соотношение пенсионеров и работающих почти 1:1. Поэтому нужно сбалансировать солидарный уровень, зависящий от демографии. Дополнить его накопительным, чтобы молодежь имела достойную пенсионную перспективу, имея накопления на своих счетах» – прокомментировала она.

Справка Finance.ua:

  • надбавки к пенсиям за выслугу лет к концу 2021 года получат большинство работников бюджетной сферы. Это касается медиков, государственных служащих, педагогических работников и других, которые имеют достаточный страховой стаж;
  • с декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2,6 тыс. грн;
  • ранее сообщалось, что в 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий для разных категорий.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.