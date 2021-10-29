У нас есть целый план по повышению пенсий на 2022 год – Лазебная

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что Министерство социальной политики имеет целый план по повышению пенсий на 2022 год

Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Украинского радио, в марте будет проведена индексация, которая зависит от нынешней инфляции.

«Пенсии не должны обесцениваться, нужно поддерживать их покупательную способность. Мы разработали законопроект 4668 об индексации пенсий для всех пенсионеров, который Верховная Рада приняла в первом чтении. Все депутаты поддерживают этот законопроект и, если его примут в этом году, то уже в марте проиндексируют пенсии для всех», – сказала Марина Лазебная.

Также министр отметила необходимость введения второго уровня пенсионной реформы.

«Об этом говорят все политики, но почему-то этого до сих пор нет. Для этого нужна политическая воля и понимание, как сделать эту систему более защищенной, чтобы люди ей доверяли», – отметила Лазебная.

По ее словам, 77 стран мира имеют такие системы. Накопления людей в некоторых из этих стран больше, чем ВВП. И они работают на экономику своих стран, на создание новых рабочих мест, увеличивают благосостояние людей.

В Украине существует единая солидарная пенсионная система, когда все работающие платят взносы, которые идут на выплату пенсий. Но на сегодня минимальный страховой взнос – 1200 гривен, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 1854 гривны.

«То есть минимальный взнос на треть меньше даже расчетного прожиточного минимума для нетрудоспособных. А соотношение пенсионеров и работающих почти 1:1. Поэтому нужно сбалансировать солидарный уровень, зависящий от демографии. Дополнить его накопительным, чтобы молодежь имела достойную пенсионную перспективу, имея накопления на своих счетах» – прокомментировала она.

Справка Finance.ua:

надбавки к пенсиям за выслугу лет к концу 2021 года получат большинство работников бюджетной сферы. Это касается медиков, государственных служащих, педагогических работников и других, которые имеют достаточный страховой стаж;

с декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2,6 тыс. грн;