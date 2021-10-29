0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Как уплачивать штрафы за нарушение налогового законодательства, если в течение года их размер изменился

Как уплачивать штрафы за нарушение налогового законодательства, если в течение года их размер изменился

Штрафные санкции применяются в размерах, предусмотренных законом, действующим на день принятия решений по применению таких штрафов.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Финансовая ответственность за совершение налогоплательщиком налоговых правонарушений определена главой 11 разд. II «Ответственность» Налогового кодекса Украины.

Налоговым правонарушением является противоправное, виновное деяние налогоплательщика, контролирующих органов и/или их должностных лиц, других субъектов в случаях, прямо предусмотренных НКУ.

Читайте также: Процедура принудительного взыскания долгов по штрафам за нарушения ПДД

Действия считаются содеянными умышленно, если существуют доказанные контролирующим органом обстоятельства, свидетельствующие, что налогоплательщик мнимо, целенаправленно создал условия, которые не могут иметь другой цели, кроме как невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, установленных НКУ и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Нарушения налогового законодательства и требований, установленных другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, влечет за собой ответственность, предусмотренную НКУ и другими законами Украины.

Финансовая ответственность, установленная согласно НКУ, применяется в виде штрафных санкций.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.