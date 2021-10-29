Как уплачивать штрафы за нарушение налогового законодательства, если в течение года их размер изменился

Штрафные санкции применяются в размерах, предусмотренных законом, действующим на день принятия решений по применению таких штрафов.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Финансовая ответственность за совершение налогоплательщиком налоговых правонарушений определена главой 11 разд. II «Ответственность» Налогового кодекса Украины.

Налоговым правонарушением является противоправное, виновное деяние налогоплательщика, контролирующих органов и/или их должностных лиц, других субъектов в случаях, прямо предусмотренных НКУ.

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Действия считаются содеянными умышленно, если существуют доказанные контролирующим органом обстоятельства, свидетельствующие, что налогоплательщик мнимо, целенаправленно создал условия, которые не могут иметь другой цели, кроме как невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, установленных НКУ и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Нарушения налогового законодательства и требований, установленных другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, влечет за собой ответственность, предусмотренную НКУ и другими законами Украины.

Финансовая ответственность, установленная согласно НКУ, применяется в виде штрафных санкций.

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