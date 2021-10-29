0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

В ОПЕК отказались увеличивать объем добычи нефти

В ОПЕК отказались увеличивать объем добычи нефти

На встрече в четверг, 4 ноября, ОПЕК и ее союзники договорились придерживаться планов по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки за месяц. Это произошло, несмотря на призывы США к дополнительным поставкам для сдерживания роста цен.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ведущий производитель ОПЕК Саудовская Аравия отклонила призывы к более быстрому увеличению поставок нефти со стороны Организации стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+).

Производители опасаются слишком быстрых действий и новых неудач в борьбе с пандемией.

Источники в ОПЕК+ заявили, что у Соединенных Штатов есть достаточно возможностей для увеличения добычи, если они хотят помочь миру ускорить восстановление экономики.

Цены на нефть в этом году выросли до трехлетнего максимума, превысив 86 долларов за баррель, поскольку спрос восстанавливается после ограничений COVID-19, а ОПЕК+ постепенно наращивает поставки.

Президент США Джо Байден в субботу призвал основные страны-производители энергии G20, располагающие свободными мощностями, увеличить производство, чтобы обеспечить более сильное восстановление мировой экономики.

Его заявление является частью широких усилий Белого дома по оказанию давления на ОПЕК и ее союзников с целью увеличения поставок.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.