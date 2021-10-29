Международные резервы выросли до 29,7 млрд долл. США по итогам октября

По состоянию на 1 ноября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 29 654,2 млн долл. США.
Об этом сообщают в НБУ.
В октябре они выросли на 3,3% прежде всего из-за валютных поступлений в пользу правительства и покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке. В целом динамику резервов на протяжении октября определяли следующие факторы:
Валютные поступления в пользу правительства составили 1 144,9 млн долл. США, в том числе 588,7 млн евро – транш от Европейской комиссии, а 431,9 млн долл. США – от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).
На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 911,7 млн долл. США, из которых 685,0 млн долл. США – на обслуживание и погашение ОВГЗ. Кроме того, в октябре Национальный банк оплатил 86,5 млн долл. США в пользу Международного валютного фонда;
Большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке преобладало над спросом, что позволило Национальному банку выкупить в резервы 752,2 млн долл. США. В то же время для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний в течение месяца регулятор продал 49,6 млн долл. США. В целом, по итогам октября 2021 года объемы чистой покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке составили 702,6 млн долл. США;
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка. Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и обнародуются ежемесячно:
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