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Международные резервы выросли до 29,7 млрд долл. США по итогам октября

Международные резервы выросли до 29,7 млрд долл. США по итогам октября

По состоянию на 1 ноября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 29 654,2 млн долл. США.

Об этом сообщают в НБУ.

В октябре они выросли на 3,3% прежде всего из-за валютных поступлений в пользу правительства и покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке. В целом динамику резервов на протяжении октября определяли следующие факторы:

  • во-первых, операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составили 1 144,9 млн долл. США, в том числе 588,7 млн евро – транш от Европейской комиссии, а 431,9 млн долл. США – от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 911,7 млн долл. США, из которых 685,0 млн долл. США – на обслуживание и погашение ОВГЗ. Кроме того, в октябре Национальный банк оплатил 86,5 млн долл. США в пользу Международного валютного фонда;

  • во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке преобладало над спросом, что позволило Национальному банку выкупить в резервы 752,2 млн долл. США. В то же время для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний в течение месяца регулятор продал 49,6 млн долл. США. В целом, по итогам октября 2021 года объемы чистой покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке составили 702,6 млн долл. США;

  • в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость выросла на 98,8 млн долл. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка. Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и обнародуются ежемесячно:

  • не позднее 7-го дня месяца, следующего за отчетным – предварительные данные;
  • не позднее 21-го дня месяца, следующего за отчетным – уточненные данные.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщалось в августе, международные резервы Украины достигли максимума за 9 лет – 31,5 млрд долларов.

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По материалам Finance.UA
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