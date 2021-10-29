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Межбанк: сложная пятница на валютном рынке

Межбанк: сложная пятница на валютном рынке

Пятница на валютном рынке пройдет под воздействием трех главных факторов:

1. Продолжит ли Укрэнерго энд Ко продавать на межбанке валюту. Вчера эти структуры в сочетании с распродажей валюты крупными аграриями и металлургами буквально «залили» долларом рынок. По нашим данным, «аттракцион неслыханной щедрости» сегодня снизит свои обороты, что уберет часть давления на курс доллара на межбанке и поддержит котировки американской валюты.

2. В какой степени сработает фактор «окончания рабочей недели». Вчера большинство клиентов-покупателей закрыли свои основные объемы покупок этой недели и в сочетании со снижением деловой активности перед двумя выходными — это уменьшит статистику торгов. По нашим расчетам, объем операций на торгах 5 ноября составит до $ 130−185 млн при заключении до 450−600 сделок.

3. Текущая деятельность компаний, поведение и тактика проведения Нацбанком интервенций, а также объемы покупки валюты «дочками» иностранных компаний под репатриацию дивидендов. Клиенты в первой половине дня будут активно закрывать эти сделки, но затем после обеда статистика торгов резко снизится.

Ценники интервенций НБУ и курсовые интересы крупных игроков будут главными драйверами по курсу на межбанке 5 ноября.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 26,05 — 26,28 грн, евро — коридор 30,00 — 30,35 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,00 — 26,40 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 30,00 до 30,50 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,10 до 30,30 грн при спреде в пределах до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,16 / 26,18
евро — 30,19 / 30,21

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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