Алименты 2022: как изменится размер выплат от родителей на ребенка

Более 17% детей в Украине живут в неполных семьях – это почти 700 тысяч. Чтобы помочь финансово матери или отцу, которые самостоятельно воспитывают ребенка, законом предусмотрены алименты.

Об этом пишет 24 канал.

Размер алиментов в 2022 году

Размер алиментов в Украине вырастет еще в декабре этого года, в соответствии с последним повышением прожиточного минимума с 1 декабря до 2 393 гривен, что предусмотрено бюджетом-2021. Поэтому с последнего месяца этого года на детей до 6 лет нужно будет платить минимум 1 050 гривен, а от 6 до 18 лет – 1 309 гривен.

Стоит заметить, что размер алиментов является гарантированным и рекомендованным и зависит от дохода отца или матери, которые платят выплаты. Также закон устанавливает не только минимальный размер алиментов, но и максимальный. Он составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Поэтому с 1 декабря максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет будет составлять – 21 тысячу гривен, а от 6 до 18 лет – 26,18 тысячи гривен.

Гарантирован размер алиментов на одного ребенка, то есть минимальный размер, который платит отец или мать в случае, если у них низкие доходы. Он составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка – размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, который устанавливает суд в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

Максимальная сумма алиментов

На ребенка до 6 лет:

с 1 декабря 2021 года – 21 000 гривен;

с 1 июля 2022 года – 22 010 гривен;

с 1 декабря 2022 года – 22 720 гривен.

На ребенка от 6 лет до 18 лет:

с 1 декабря 2021 года – 26 180 гривен;

с 1 июля 2022 года – 27 440 гривны;

с 1 декабря 2022 года – 28 330 гривны.

Если ребенок после 18 лет продолжает обучение, то отец или мать, которые не проживают с ним, должны продолжать платить алименты, пока длится обучение, но не дольше, чем до 23 лет.

Как рассчитывается размер алиментов

При расчете размеров алиментов играет роль: возраст ребенка, количество детей и собственно уже упомянутый выше размер дохода отца или матери, уплачивающих выплаты.

Учитывая фактор количества детей, имеем следующую схему расчета:

на одного ребенка – 1/4 от дохода;

на двоих детей – 1/3 от дохода;

на троих и более детей – 1/2 от дохода.

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