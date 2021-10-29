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Boeing планирует запустить на орбиту свои спутники для раздачи интернета

Boeing планирует запустить на орбиту свои спутники для раздачи интернета

У SpaceX появился новый конкурент – американский регулятор разрешил реализацию проекта спутникового интернета компании Boeing, предложенного еще в 2017 году.

Об этом пишет The Verge.

План Boeing гораздо менее амбициозен, чем у SpaceX или Amazon – всего 132 спутника могут появиться на низкой околоземной орбите, на высоте 1056 км. Еще 15 разместят на «не геостационарной орбите» между 27 355 км и 44 221 км над Землей. Всю эту сеть планируется использовать для предоставления коммуникационных услуг на территории Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов.

Все 147 спутников будут передавать в диапазоне V-band, более высокочастотном, чем у спутников Starlink (SpaceX) или Project Kuiper (Amazon). Этот диапазон обеспечивает большую скорость передачи данных, но и риск помех выше – сигналу с высокой частотой труднее пройти через плотный объект. SpaceX также планирует использовать V-band в будущем для отдельных спутников.

Теперь у Boeing есть шесть лет на запуск минимум половины своих спутников и девять лет на выведение всего созвездия. Компания просила FCC смягчить эти требования – она собиралась запустить всего пять спутников в первые шесть лет, и хотела получить окно в 12 лет, но регулятор отказал.

Компания Илона Маска уже выражала обеспокоенность по поводу поданной Boeing заявки на запуск новых спутников на и так переполненную орбиту, опасаясь столкновений. Так, в 2019 году SpaceX указывала регулятору, что сеть Boeing создаст «несомненную опасность вредных помех». Спутники Starlink вращаются на высоте 550 км, там же в следующем году начнут размещать и аппараты Project Kuiper.

В прошлом году Boeing и космические войска США завершили первую фазу технического проектирования нового поколения военных коммуникационных спутников. Разработан министерствами обороны США, Канады и Австралии спутник WGS-11+ отправлены на финальный этап тестирования, после которого, ориентировочно в 2024 году, Boeing начнет их серийное производство.

По материалам Mind
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