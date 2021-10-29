Схема на миллионы: оборонному госпредприятию поставляли б/у оборудование под видом нового

Контрразведка Службы безопасности разоблачила группу лиц, наладивших поставки подержанного некачественного оборудования оборонному авиационному предприятию под видом нового. В итоге злоумышленники пытались присвоить 2,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Наладило схему руководство коммерческих структур, занимающихся торговлей бытовыми электроприборами. Они заключили контракты с госпредприятием «Авиакон» на поставку военного оборудования.

Злоумышленники собственноручно подделывали технические паспорта на товар, а также другую документацию. Некачественное оборудование оборонное предприятие планировало использовать для ремонта вертолетов для нужд Министерства обороны, а также иностранных заказчиков.

На данном этапе СБУ проверяет информацию о таком же снабжении некачественной продукцией военного назначения на около 15 млн грн другим оборонным предприятиям.

Во время обысков в офисах и помещениях фигурантов правоохранители изъяли техническую документацию с признаками подделки, некачественное военное оборудование.