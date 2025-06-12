НБУ предупреждает: мошенники начали рассылать фишинговые письма от имени Нацбанка — Finance.ua
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НБУ предупреждает: мошенники начали рассылать фишинговые письма от имени Нацбанка

Криминал
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НБУ предупреждает: мошенники начали рассылать фишинговые письма от имени Нацбанка
НБУ предупреждает: мошенники начали рассылать фишинговые письма от имени Нацбанка
Как сообщили в НБУ, сегодня зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ — в теме письма и названии вложенного файла.
Что делают
Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail: nbu@gov.nbu.ua, похожий на официальный домен Национального банка Украины.
Нацбанк предупреждает:
  • не загружайте файлы, вложенные в такие письма, а также не переходите по добавленным ссылкам.
И подчеркивает, что для электронной переписки сотрудники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, содержащую домен @bank.gov.ua.
По материалам:
Finance.ua
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