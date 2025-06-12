НБУ предупреждает: мошенники начали рассылать фишинговые письма от имени Нацбанка — Finance.ua

НБУ предупреждает: мошенники начали рассылать фишинговые письма от имени Нацбанка Сегодня 15:41 — Криминал

НБУ предупреждает: мошенники начали рассылать фишинговые письма от имени Нацбанка

рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ — в теме письма и названии вложенного файла. Как сообщили в НБУ, сегодня зафиксировали мошенническую кампанию поимитирующими официальное письмо от НБУ — в теме письма и названии вложенного файла.

Что делают

Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail: nbu@gov.nbu.ua , похожий на официальный домен Национального банка Украины.

Нацбанк предупреждает:

не загружайте файлы, вложенные в такие письма, а также не переходите по добавленным ссылкам.

И подчеркивает, что для электронной переписки сотрудники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, содержащую домен @bank.gov.ua.

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