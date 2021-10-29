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Названа сотня самых богатых украинцев: общее состояние стало рекордным за последние семь лет

Названа сотня самых богатых украинцев: общее состояние стало рекордным за последние семь лет

Состояние сотни богатейших украинцев составляет $ 47,4 млрд, что является самым высоким показателем с 2014 года. При этом рекордным был 2011 год с цифрой $ 83,7 млрд, в 2013-м также было больше — $ 67 млрд.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг «100 самых богатых украинцев» от «Нового времени» и Dragon Capital.

Первенство в списке досталось Ринату Ахметову. Также в тройку лидеров попали Виктор Пинчук и Вадим Новинский.

Первая десятка рейтинга выглядит таким образом:

  • Ринат Ахметов, СКМ — $ 11,54 млрд;
  • Виктор Пинчук, EastOne Group — $ 2,6 млрд;
  • Вадим Новинский, Smart Group — $ 2,44 млрд;
  • Петр Порошенко, Roshen — $ 1,52 млрд;
  • Константин Жеваго, Ferrexpo — $ 1,497 млрд;
  • Александр и Галина Гереги, «Эпицентр-К» — $ 1,46 млрд;
  • Игорь Коломойский, «Приват» — $ 1,4 млрд;
  • Влад Яценко, Revolut — $ 1,28 млрд;
  • Геннадий Боголюбов, «Приват» — $ 1,17 млрд;
  • Дмитрий Фирташ, Group DF — $ 1,71 млрд.

В этом году в перечень попали 13 новичков, в том числе владелец финтех-бизнеса Revolut Влад Яценко и совладелец космической компании Firefly Aerospace Максим Поляков (14 место), отметили в издании.

Одновременно из первой десятки «вылетел» Виктор Медведчук, опустившийся на 13-ю ступень. Его активы в энергетике и металлургии оценили в $ 569 млн. В прошлом году он занимал 10-е место.

К тому же в рейтинге насчитывается только восемь парламентариев, из которых трое представляют политсилу ОПЗЖ, двое — группу «За будущее», и по одному — «Европейскую солидарность» и группу «Доверие». Внефракционный депутат Вадим Новинский занял третье место в этом году.

По материалам УБР
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