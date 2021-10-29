Названа сотня самых богатых украинцев: общее состояние стало рекордным за последние семь лет

Состояние сотни богатейших украинцев составляет $ 47,4 млрд, что является самым высоким показателем с 2014 года. При этом рекордным был 2011 год с цифрой $ 83,7 млрд, в 2013-м также было больше — $ 67 млрд.
Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг «100 самых богатых украинцев» от «Нового времени» и Dragon Capital.
Первенство в списке досталось Ринату Ахметову. Также в тройку лидеров попали Виктор Пинчук и Вадим Новинский.
Первая десятка рейтинга выглядит таким образом:
В этом году в перечень попали 13 новичков, в том числе владелец финтех-бизнеса Revolut Влад Яценко и совладелец космической компании Firefly Aerospace Максим Поляков (14 место), отметили в издании.
Одновременно из первой десятки «вылетел» Виктор Медведчук, опустившийся на 13-ю ступень. Его активы в энергетике и металлургии оценили в $ 569 млн. В прошлом году он занимал 10-е место.
К тому же в рейтинге насчитывается только восемь парламентариев, из которых трое представляют политсилу ОПЗЖ, двое — группу «За будущее», и по одному — «Европейскую солидарность» и группу «Доверие». Внефракционный депутат Вадим Новинский занял третье место в этом году.
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