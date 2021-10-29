«Доступная ипотека 7%»: банки выдали более тысячи кредитов на 888 миллионов

В рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%» уполномоченные банки по состоянию на 4 ноября выдали 1027 кредитов на общую сумму 888,04 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из общей суммы 24,14% кредитов выдали на первичном рынке, 75,86% – на вторичном.
В общем в уполномоченные банки поступило 1459 заявок на участие в программе на общую сумму 1271,48 млн грн, из которых 24,64% составляет первичный рынок и 75,36% – вторичный.
Самыми активными регионами по сравнению с данными
На сегодня в программе «Доступная ипотека 7%» участвуют 19 уполномоченных банков.
В Минфине обращают внимание, что именно банк принимает решение относительно выдачи кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
Инфографика: Минфин
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