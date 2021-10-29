«Доступная ипотека 7%»: банки выдали более тысячи кредитов на 888 миллионов

В рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%» уполномоченные банки по состоянию на 4 ноября выдали 1027 кредитов на общую сумму 888,04 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 24,14% кредитов выдали на первичном рынке, 75,86% – на вторичном.

В общем в уполномоченные банки поступило 1459 заявок на участие в программе на общую сумму 1271,48 млн грн, из которых 24,64% составляет первичный рынок и 75,36% – вторичный.

Самыми активными регионами по сравнению с данными 25.10.2021 г. были:

г. Киев (32,93%);

Киевская обл. (31,71%);

Львовская обл. (6,28%);

Харьковская обл. (6,24%);

Ровенская обл. (3,86%);

другие (18,98%).

На сегодня в программе «Доступная ипотека 7%» участвуют 19 уполномоченных банков.

В Минфине обращают внимание, что именно банк принимает решение относительно выдачи кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.



Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

в правительстве рассматривают возможность запуска ипотеки под 5%;

ранее Кабинет Министров Украины одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд гривен, за счет этих денег будут приобретены акции допэмиссии госкомпании «Украинская финансовая жилищная компания» и профинансирована доступна ипотека;