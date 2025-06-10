С начала года бизнес взял льготных кредитов почти на 40 млрд гривен — Finance.ua

С начала года бизнес взял льготных кредитов почти на 40 млрд гривен Сегодня 19:42 — Кредит&Депозит

С начала года бизнес взял льготных кредитов почти на 40 млрд гривен

С начала 2025 года бизнес получил 12 537 льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму более 39 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Там подсчитали, что с 2020 года, когда стартовала программа, предприниматели получили около 117 тысяч кредитов на сумму 405 млрд гривен. За прошедшую неделю украинские бизнесы получили 804 льготных кредита на 2,1 млрд гривен.

«Правительство продолжает финансировать программу „Доступные кредиты 5−7-9%“. На прошлой неделе мы перечислили Фонду развития предпринимательства очередной транш в 2 млрд грн для компенсации процентных ставок по льготным кредитам, которые банки выдали в мае. Благодаря этому предприятия, модернизирующие и расширяющие производство, а также занимающиеся переработкой, могут рассчитывать на доступное финансирование. А для бизнеса, работающего в прифронтовых регионах, правительство увеличило с двух до пяти лет срок, в течение которого такие компании смогут кредитоваться под 1%», — отметил замминистра экономики Украины Андрей Телюпа.

На что берут эти кредиты

С начала года в рамках программы бизнес получил:

9,7 млрд грн — инвестиционные кредиты;

8,3 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

8,1 млрд грн — на переработку;

6,6 млрд грн — на пополнение оборотных средств.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

Читайте также Как молодые украинцы могут получить грант на собственный бизнес

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «Приватбанк» (54,2 тыс.), «Ощадбанк» (17,9 тыс.) и «Укргазбанк» (6,4 тыс.).

Справка Finance.ua:

программа «Доступные кредиты 5−7-9%» является составной частью политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» и направлена ​​на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса через удешевление кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий;

Программа реализуется через Фонд развития предпринимательства и уполномоченные банки. Детали и условия участия — на сайте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.