Межбанк: Нацбанк «сделал» сегодня курс доллара

Как и предупреждал Finance.ua в своем утреннем прогнозе, четверг на валютном рынке прошел очень динамично и результативно по статистике торгов. Уже в обед статистика сделок по Bloomberg перевалила за $ 290 млн.
Героями дня можно смело назвать Нацбанк и группу совершенно разных компаний — продавцов валюты. Среди них выделялся Укрэнерго, а также крупные аграрии и металлурги.
По слухам, на рынке Укрэнерго и группа сопредельных компаний продавали валютные ресурсы, полученные ранее от иностранных кредиторов и инвесторов, а вот металлурги и аграрии оказались заложниками ситуации. Из-за нехватки гривны и невозможности перенести свои операции по финансированию текущих хозяйственных расходов они были вынуждены сегодня плыть по течению и смириться с понижающимся трендом по курсу доллара.
Всю «лишнюю» валюту выкупал Нацбанк, поставив своеобразный рекорд по выходам на рынок. Он 4 раза выходил на торги с интервенцией. Вначале купил $ 5 млн по 26,23 гривны, потом $ 50 млн по 26,185 гривен, затем еще $ 50 млн по 26,175 гривен, а затем уже окончательно стал с покупкой по 26,17 гривен за доллар практически до конца сессии. Именно его выходы на рынок и ценники по интервенциям и «сделали» сегодня курс доллара на межбанке.
В итоге, в такой непростой день на торгах доллар подешевел с утренних 26,225/26,245 всего лишь на 6,5 копеек до 26,16/26,18 гривен. Без «поддержки» Нацбанка интервенциями по выкупу доллара курс американской валюты сегодня мог бы просесть и до 26,10 гривен.
Ход торгов:
С утренних 26,225/26,245 гривен доллар на 11:00 уже просел до 26,205/26,225 и явно подешевел бы еще. Нацбанк вышел с покупкой $ 5 млн по цене 26,23 гривен, выкупил эту сумму и затем быстро ушел. Но это было только начало.
Уже к 12 часам предложение значительно превышало спрос и НБУ выходил на межбанк с покупкой $ 50 млн по 26,185 гривен. Это особо не помогло и курс снова продолжал падать.
В 12:00 доллар находился на отметке 26,175/26,195 гривен, а Нацбанк вышел снова с покупкой $ 50 млн уже по 26,175 гривен. К обеду котировки опустились до 26,17/26,19 гривен, а во время обеда НБУ вышел в четвертый раз с покупкой по 26,17 гривен и уже простоял с этим ценником до конца торгов.
К 15 часам доллар чуть вырос до 26,18/26,20 гривен — это закрывались присутствующие на рынке покупатели, но после 15:10 они уже закрыли почти все свои сделки, а продавцы снова пошли к регулятору с продажей валюты.
На 16:00 доллар еще находился на отметке 26,17/26,19 гривен, но затем к самому концу сессии котировки просели до 26,16/26,18. На этом уровне торги по доллару в этот четверг и завершились.
Главные события 4 ноября на валютном рынке:
1). Доллар подешевел на 6,5 копеек с утренних 26,225/26,245 до 26,16/26,18 гривен к концу дня.
2). Нацбанк на рынок сегодня выходил 4 раза. Вначале с покупкой $ 5 млн по цене 26,23 гривны, затем купил $ 50 млн по 26,185 гривен, потом еще $ 50 млн по 26,175 гривен, а затем уже стоял с покупкой по 26,17 до самого конца торгов.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,199 гривен, а официальный курс на 5 ноября 2021 года установлен на уровне 26,19 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,17 / 26,19
евро — 30,24 / 30,27
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1533 / 1,1535
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