В Украине за год автофиксации нарушений ПДД стало на 65% меньше

На дорогах Украины в течение года на 65% снизилось количество ДТП. Такая статистика зарегистрирована в тех местах, где установлены камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения.

Об этом написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Читайте также: В Украине начинают действовать новые правила дорожного движения

“Внедрение системы автоматической фиксации нарушений ПДД имеет значительное влияние на снижение уровня аварийности, уменьшение тяжелых последствий ДТП и служит превенцией по недопущению нарушений ПДД. За год работы системы количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, снизилось почти на 65% (это по сравнению со средним показателем за прошедшие три года (со 123 до 44)”, – пишет Билошицкий.



Инфографика: facebook.com/Bilosh

По его словам, сейчас на дорогах страны работает 236 камер автоматической фиксации нарушений ПДД, до конца этого года будет 270 камер.

На 2022 год запланирован запуск еще 210 комплексов, а на 2023 год — еще 100.



Инфографика: facebook.com/Bilosh

“Кроме этого, планируем в первом квартале 2022 года запустить тестирование системы автоматической фиксации на такие нарушения ПДД, как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения”, – подчеркнул он.