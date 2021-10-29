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«Прозорро.Продажи» уплатило в госбюджет рекордные 57 миллионов

«Прозорро.Продажи» уплатило в госбюджет рекордные 57 миллионов

Госпредприятие «Прозорро.Продажи» по итогам 9 месяцев 2021 года уплатило в госбюджет рекордные 57,3 млн грн налогов и дивидендов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Из них — 8,9 миллиона гривен налога на прибыль, 17 миллионов гривен налога на добавленную стоимость и 31,4 миллиона гривен части чистой прибыли госпредприятия.

«Выплаты в госбюджет в указанном объеме не были предусмотрены в финансовом плане предприятия на 2021 год. Основным образом они связаны с получением сверхпланового дохода от проведения аукциона по продаже части имущества ПАО „Днепровский металлургический комбинат“, как единого имущественного комплекса. По итогам этого аукциона „Прозорро.Продажи“ уже уплатило в августе 9,2 млн грн НДС, которые получило в рамках оплаты услуг администратора электронной торговой системы, и 8,5 млн грн налога на прибыль», — пояснили в министерстве.

Там напомнили, что за 5 лет благодаря деятельности предприятия, государство, коммунальные органы власти и продавцы имущества и активов по другим направлениям получили 55 млрд грн доходов.

По материалам Економічна Правда
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