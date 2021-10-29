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Apple ищет инженеров для разработки 6G-модемов

Apple ищет инженеров для разработки 6G-модемов

За последние несколько недель Apple разместила ряд объявлений о вакансиях, из которых можно сделать вывод, что она, вероятно, набирает команду разработчиков 6G-модемов. В частности, говорится о должности «архитектора сотовой платформы 6G».

Судя по этим объявлениям, Apple уже запланировала реализовать в своих продуктах поддержку сетей 6G, а также обеспечить работу оборудования с использованием алгоритмов искусственного интеллекта — при этом сами технологии сетей шестого поколения только начинают разрабатываться.

В описании вакансии говорится о том, что соискатель должен обладать опытом в разработке, внедрении и производстве беспроводных систем. Требуется опыт в применении методов искусственного интеллекта или машинного обучения для решения конкретных задач; опыт в проектировании прототипов на основе установленных требований; кроме того, требуются глубокие практические знания сотовых систем.

Apple активно переводит продукцию на процессоры собственной разработки, однако пока продолжает использовать сотовые модемы Qualcomm 5G в последних iPhone, и при этом планирует создавать собственные модули сотовой связи. Для инженеров, способных работать с 5G и 6G, у Apple есть несколько вакансий, и они остаются открытыми ещё с февраля текущего года.

Недавно также была размещена вакансия для инженеров машинного обучения: кандидаты должны быть знакомы с «оптимизацией беспроводной системы для дополненной реальности, виртуальной реальности и автомобильных приложений».

Не исключено, уверены журналисты британского издания The Register, что Apple также решила проложить дорогу в метавселенную, используя для этого 6G-технологии.

По материалам 3dnews.ru
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