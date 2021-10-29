Wizz Air планирует нанять в Украине 140 бортпроводников

Венгерский лоукостер WizzAir планирует нанять Украине примерно 140 бортпроводников в течение следующих шести месяцев. Ранее компания сообщила об увеличении количества рейсов в и из Украины.
Wizz Air ищет сотрудников для работы на базах во Львове и Киеве в связи с расширением деятельности авиакомпании в Украине, в рамках которого лоукостер будет базировать семь новых самолетов на базах в Киеве и Львове и добавит 26 новых маршрутов в украинской сети.
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«Соглашение „Открытое небо“ открыло возможности не только для авиакомпаний, но и для всех заинтересованных в том, чтобы начать или развивать свою карьеру в авиации», — заявила Паулина Госк, менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air.
Напомним, что 12 октября Украина и Евросоюз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве. Соглашение снимает рыночные ограничения и связывает Украину с внутренним авиационным рынком ЕС, а Киев будет обязан соблюдать авиационные стандарты Евросоюза.
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