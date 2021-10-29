Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения — помещение административно-бытового корпуса КП «Вектор».
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ в Facebook.
Стартовая цена — 4,2 тыс. грн/месяц.
Торги должны пройти 19 ноября.
«Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м² на центральной улице Чернобыля.
У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость», — говорится в сообщении.
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