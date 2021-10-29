Брусчатку на Майдане Независимости заменят за миллиард гривен

Мэр Виталий Кличко пообещал заменить брусчатку на Майдане Независимости уже в следующем году. Предполагается, что все работы будут стоить почти миллиард гривен.

Кличко заявил, что проект очень масштабный, поскольку на Майдане также необходимо заменить инженерные сети.

«Крупный проект – он предусматривает около миллиарда гривен. Нам нужно будет сделать перекладку всех труб, систем, гидроизоляцию, потому что там даже в переходах во время дождя сверху капает, потому что гидроизоляция не работает», – рассказал он.

Капитально отремонтировать покрытие Майдана Независимости планировали еще в 2019 году, а завершить работы – в 2021-м. Стоимость работ тогда оценивали в 70 миллионов гривен, но сам ремонт так и не начали.

В начале года в Департаменте туризма и промоций КГГА заявили о планах произвести капитальный ремонт Майдана Независимости и Крещатика. Проект предусматривает работы на участке от Европейской площади (стык брусчатки и асфальта) до Бессарабской площади (к радиусу закругления примыкания бульвара Тараса Шевченко). В марте СМИ сообщали, что ремонт перенесут на 2022 год из-за нехватки средств.