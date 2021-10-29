IKEA предупредила о повышении цен в связи с логистическим кризисом

Крупнейший в мире мебельный ритейлер IKEA предупредил о повышении цен в ожидании ухудшения ситуации с ценами поставщиков и сроком поставки в 2022 году. Еще одно свидетельство того, что логистический кризис надолго.

Об этом пишет Financial Times.

Финансовый директор Inter IKEA (владелец бренда и управляющий франшизой) Мартин Вандам отметил, что IKEA не ожидает улучшений.

«В следующем финансовом году (по август 2022 года) мы продолжаем ориентироваться на проблемы у поставщиков, рост цен сырья и энергии, – считает он. – Следующий год не будет легче, чем 2021-й, он будет тяжелее. Все это сильно съедает нашу рентабельность».

В 2021 финансовом году Inter IKEA снизила прибыль на 17% до 1,4 млрд евро, так как продажи в системе франчайзи и онлайн выросли на 6% до рекордных 41,9 млрд евро.

Валовая рентабельность снизилась с 15,8% до 13%, причем сеть потратила 250 млн евро специально на резервирование цепочек поставки. Не помог и опережающий рост онлайн-продаж (на 75%): в интернете почти не работает один из основных драйверов выручки физических магазинов – импульсивные покупки.

По словам Вандама, сеть хотела бы взять повышение цен на себя, но уже не может этого делать. На сколько вырастут цены, пока не определено, но повышение будет первым с 2019 года.