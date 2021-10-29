Цены на нефть выросли на фоне ожиданий решения ОПЕК+

Цены на нефть выросли на 2% в четверг на фоне ожиданий, что ОПЕК+ продолжит медленный рост добычи.
Об этом сообщает Reuters.
Нефть Brent подорожала на 2,1% (1,75 долл.) – до 83,74 долл. за баррель.
Нефть WTI – на 2,1% (1,72 долл.) – до 82,58 долл. за баррель.
Отмечается, что ОПЕК+ собирается в четверг, где, как ожидается, подтвердит планы сохранения ежемесячного увеличения поставок на уровне 400 тыс. баррелей в сутки.
Аналитики Citi считают, что ОПЕК+, вероятно, будет придерживаться текущей политики, несмотря на давление со стороны импортеров нефти.
“Большинство членов ОПЕК+ не могут повысить добычу с текущих уровней”, – говорится в записке банка.
Как пишет Bloomberg, США просят ОПЕК и Россию увеличить производство нефти в декабре на 800 тыс. баррелей в сутки.
Однако ОПЕК+ склоняется к тому, чтобы следовать предварительного согласованному плану.
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