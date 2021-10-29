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Минэкономики проиграло суд белорусским производителям авто по ограничению импорта

Минэкономики проиграло суд белорусским производителям авто по ограничению импорта

Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу Министерства экономики и Ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» по делу о санкциях в отношении импорта ряда товаров из Республики Беларусь.

Соответствующее решение ВСУ есть в распоряжении «Европейской правды».

22 апреля было опубликовано сообщение межведомственной комиссии по международной торговле о признании действий Республики Беларусь дискриминационными и недружественными в отношении украинских субъектов внешнеэкономической торговли.

Комиссия заявила, что белорусское правительство создало искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего усложнился доступ продукции украинских предприятий на рынок Беларуси.

Комиссия решила применить ответную меру в виде специальной пошлины на уровне 35% в отношении импорта в Украину автобусов, троллейбусов, грузовых автомобилей, самосвалов, автомобилей специального назначения происхождением из Беларуси общей стоимостью около $ 100 млн в год.

Белорусская сторона в лице «Торгового дома «МАЗ-Украина» обжаловала это решение, заявив, что оно нарушает положения статей 2 и 19 Договора о зоне свободной торговли от 18.11.2011 года и вероятно является результатом рассмотрения обращения ассоциации «Укравтопром».

В «Укравтопроме» заявили, что введенные ограничения вполне обоснованы, так как Беларусь затрудняет доступ к своему рынку для украинских производителей. Например, в случае поставок товара из Украины в Республику Беларусь для участия в государственных закупках предприятия Украины должны получить сертификат соответствия в соответствующих органах стран ЕАЭС.

По данным ассоциации, еще одним барьером для украинских автобусов и грузовиков при поставках в Республику Беларусь является утилизационный сбор на импорт колесных транспортных средств, в том числе из Украины. Тогда как белорусские предприятия де-факто не являются плательщиками этого вида налога.

Белорусская сторона подала иск в Окружной административный суд Киева, в котором указала, что избранный украинской стороной способ защиты украинского производителя не соответствует Договору о зоне свободной торговли от 18.10.2011 и что существуют разрешенные правовые инструменты — антидемпинговая или компенсационная пошлина.

Суд встал на сторону истца. Позже Апелляционный суд отклонил иск Минэкономики, а теперь украинское ведомство окончательно проиграло дело в Верховном суде.

По материалам Економічна Правда
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