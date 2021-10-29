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Нацфонду исследований с начала года направили на гранты 600 миллионов

Нацфонду исследований с начала года направили на гранты 600 миллионов

Нацфонду исследований по состоянию на 1 ноября на грантовую поддержку научных исследований и обеспечение его деятельности направили 601 млн грн из предусмотренных 733 млн гривен, или 82% всех ассигнований.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«В Украине, начиная с 2019 года введен новый механизм финансирования научных исследований на конкурсной основе через Национальный фонд исследований Украины.
Фонд проводит отбор и предоставляет грантовую поддержку научным исследованиям и научно-техническим (экспериментальным) разработкам научных учреждений независимо от их ведомственного подчинения», — напомнили в министерстве.

Отмечается, что в 2020 году Фонд провел первые конкурсы по направлениям «Наука для безопасности человека и общества» и «Поддержка исследований ведущих и молодых ученых», по результатам которых предоставлено 216 грантов.

«В 2021 году продолжается реализация начатых в предыдущем году научных исследований. Больше всего грантов получили научные учреждения Национальной академии наук Украины (108 грантов) и научные учреждения и высшие учебные заведения Министерства образования и науки Украины (98 грантов), на которые приходится около 95% от общего объема грантовой поддержки Фондом», — добавили в Минфине.

«Конкурсное финансирование научной деятельности через Национальный фонд исследований — это верный шаг в направлении создания конкурентной среды в научной сфере, поскольку позволяет ориентироваться на конкретный результат и осуществлять интеграцию украинских исследований в мировое научное пространство.
В следующем году планируем продолжить поэтапное увеличение расходов для обеспечения деятельности Национального фонда исследований Украины и предоставления им грантовой поддержки. Для этого в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год предусмотрено 834 млн гривен», — заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По материалам Економічна Правда
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