Будущие iPad Pro и MacBook Pro получат суперяркие OLED-дисплеи

Компания Apple сейчас договаривается с компаниями Samsung и LG по поводу применения OLED-дисплеев с тандемной структурой из двух стеков в будущих моделях iPad и MacBook, но, по данным отраслевых источников, сроки выхода устройств сдвинулись на несколько лет.

Тандемная структура из двух стеков состоит из двух слоев красных, зеленых и синих диодов, что позволит оснастить будущие модели iPad и MacBook значительно более яркими дисплеями с удвоенной яркостью. Нынешние гаджеты Apple, такие как iPhone, оснащены OLED-панелями, состоящими из одного стека.

Несмотря на то, что технология OLED стоит дорого, вполне вероятно, что такие дисплеи будут использоваться именно в моделях iPad Pro и MacBook Pro.

Ранее предполагалось, что первый iPad с OLED-дисплеем выйдет в 2022 году, но корейский портал The Elec утверждает, что сроки были перенесены на конец 2023 или начало 2024 года. Первый MacBook с OLED-дисплеем может появиться уже в 2025 или 2026 году.