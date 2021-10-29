0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

Названа стоимость километра дорог «Большой стройки»

Названа стоимость километра дорог «Большой стройки»

Расходы госбюджета по президентской инвестпрограмме «Большая стройка» на ремонт и строительство одного километра дороги составляют от 15 до 20 млн грн.

Такими цифрами поделился консультант программы Юрий Голик в интервью Бабелю.

«Примерно 15−20 миллионов гривен за километр», — сказал Голик.

Основным бенефициаром программы остается «Укравтодор».

«В прошлом году выделили 85 миллиардов на дороги „Укравтодору“ и 22 миллиарда на дороги областным администрациям. Вот 107 миллиардов дошли до ремонта дорог. В этом году эта сумма будет больше — где-то 110 миллиардов», — отметил он.

Голик также уточнил разбивку по финансированию дорог. По его словам, 60% финансирования от дорожного фонда идет на дороги «Укравтодору», 35% – на областные администрации, оставшиеся 5% – на безопасность дорожного движения.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин 22 сентября одобрил проект, которым предлагает установить плату за пользование государственными автомобильными дорогами общего пользования;
  • правительство запустило «Большую стройку» и началл строить дороги, «чтобы не впадать в депрессию»;
  • программа направлена не только на решение проблемы внутренних перевозок, но и на развитие транзита и межгосударственных отношений.
По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.