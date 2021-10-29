Названа стоимость километра дорог «Большой стройки»

Расходы госбюджета по президентской инвестпрограмме «Большая стройка» на ремонт и строительство одного километра дороги составляют от 15 до 20 млн грн.
Такими цифрами поделился консультант программы Юрий Голик в интервью Бабелю.
«Примерно 15−20 миллионов гривен за километр», — сказал Голик.
Основным бенефициаром программы остается «Укравтодор».
«В прошлом году выделили 85 миллиардов на дороги „Укравтодору“ и 22 миллиарда на дороги областным администрациям. Вот 107 миллиардов дошли до ремонта дорог. В этом году эта сумма будет больше — где-то 110 миллиардов», — отметил он.
Голик также уточнил разбивку по финансированию дорог. По его словам, 60% финансирования от дорожного фонда идет на дороги «Укравтодору», 35% – на областные администрации, оставшиеся 5% – на безопасность дорожного движения.
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